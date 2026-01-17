İtalya Serie A’da zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Inter, 21. hafta mücadelesinde Udinese’ye konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen lider Inter ile iç sahada güçlü performans sergileyen Udinese’nin mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesinde yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve Hakan Çalhanoğlu’nun durumu merak edilirken ''Udinese-Inter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden yok?'' soruları gündeme getirildi.

Udinese-Inter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden yok merak konusu olurken detaylar da netlik kazandı. Sezona istikrarlı bir grafikle devam eden Inter, 46 puanla Serie A lideri konumunda bulunuyor. En yakın rakibinin 3 puan önünde yer alan siyah-mavililer, deplasmanda da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ev sahibi Udinese ise 26 puanla orta sıralarda yer alırken iç sahada ortaya koyduğu dirençle dikkat çekiyor.

UDINESE-INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hakem Marco Di Bello’nun yöneteceği Udinese-Inter maçı Türkiye’de S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

UDINESE-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’nın 21. haftasında oynanacak Udinese-Inter karşılaşması 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00’de başlayacak. Mücadele Udine’de bulunan Bluenergy Stadium’da oynanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI, NEDEN YOK?

Inter’deki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Udinese karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli oyuncunun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı. Teknik heyet, oyuncunun riske edilmemesi yönünde karar aldı. Geçtiğimiz Lecce maçında da yer alamayan Çalhanoğlu'Nun sakatlık durumu takipte.

UDINESE-INTER MUHTEMEL 11’LER

Udinese: Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara - Atta - Davis

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Martinez, Esposito

