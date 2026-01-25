"Az önce deprem nerede oldu?" sorusu yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilere göre, Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen depremler anbean kaydediliyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve çevre illerde hissedilip hissedilmediği arama motorlarında sorgulatılırken, son depremler listesi resmi paylaşımlar doğrultusunda belli oldu.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 19. 26'da Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD Deprem tarafından X (Twitter) üzerinden paylaşılan son deprem bilgileri şu şekildedir;

AFAD'ın verilerine göre saat 17.55'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 7.0 olarak kaydedildi.

2026-01-25 17:45:55 39.15389 28.30861 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

Kandilli Rasathanesi ise 17.19'da Kütahya Simav'ın Eğirler bölgesinde 1.7 büyüklüğüle deprem yaşandığını ve derinliğinin 6.1 olduğunu duyurdu.

AFAD son depremler listesi 25 Ocak 2026 Pazar günü birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de gün içinde farklı büyüklüklerde depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak 2026 Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, küçük ve orta ölçekli sarsıntılar yaşandı.

