Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda Ayn El Arab’daki sivillere 50 ton un, battaniye ve gıda yardımı gönderdi.

Türkiye, Ayn el Arab’ta mağdur olan sivillere ulaşması için AFAD ve Kızılay’ın desteğiyle 50 ton un yüklü beş tır, battaniye yüklü bir tır ile bebek bezi ve gıda yüklü beş tırı Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon merkeziyle iş birliği içinde bölgeye sevk etti.

Türkiye’den Ayn El Arab’a insani yardım: Tırlar yola çıktı

Bölgedeki çatışmalı ortam ve uzun süreli kontrol eksikliği, sivillerin temel ihtiyaçlara ulaşmasını zorlaştırdı.

Özellikle Ayn El Arab’da yaşayan halk, altyapı eksiklikleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayat koşullarıyla mücadele ediyor. Yardımların ulaştırılması, bu zor koşullar altında hayat kaybeden veya temel ihtiyaçlardan yoksun kalan siviller için kritik bir nefes anlamına geliyor.

KIŞ MALZEMELERİ HAZIRLANDI

Öte yandan Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Ayn el-Arap'a gönderildi.

Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Ayn el-Arap'ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi.

Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep’ten yola çıktığını, Ayn el-Arap'a ulaştırılacağını belirtti.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan siviller için insani koridor açılacağını duyurmuştu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23:00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası