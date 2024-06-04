Kabine Toplantısı’nın ardından bayram tatilinin kaç gün olacağı belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı belli olacak. Vatandaşın gündeminde yer alan konu ile ilişkin bayram tatili birleşecek mi, kaç gün olacak sorularının cevabı toplantının ardından netleşecek.

Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların görüşüldüğü Kabine Toplantısı bugün 16.00'da başladı. Milyonlarca vatandaş ise bayram tatili 9 gün oldu mu sorusuna cevap aradı. İşte toplantının gündeminde yer alan konular...

4 Haziran günü 16.00'da başlayan toplantıyla beraber Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli olurken sokak hayvanlarını uyutma yasası da konuşulacak.

Tatilin birleşip birleşmediği toplantının sonucunda netleşirken gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

4 Haziran günü gerçekleşen görüşmede kamuda tasarruf genelgesiyle beraber gerçekleşecek olan düzenlemeler, araçların satışı için özelleştirme yönetimine yetki konuşulacak.

Vergi paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunun da konuşulması beklenirken İsrail - Gazze olaylarına ilişkin görüşmeler de gerçekleşecek.

14 Haziran günü sona erecek olan eğitim ve öğretim yılının ardından Kurban Bayramı gelmiş olacak bu nedenle tatilin birleşip birleşmediği merak konusu olmuştu. Tatil konusunun da ele alınması bekleniyor.

Bir diğer konunun ise ekonomo programı ve alım gücünü yükseltme olması beklenirken fahiş fiyatla mücadelenin ele alınması bekleniyor.