Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarında yeni atamalar olurken Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na atandı. Yeni kaymakam olan Ramazan Taşkın'ın gündem olmasının ardından kimdir, kaç yaşında gibi sorular gündeme gelirken hayatına dair bilgiler araştırıldı.

Resmi Gazete kararlarında yeni görev yeri değişiklikleri olurken vatandaşlar Koçarlı Kaymakamlığı'na atanan ismin hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişirken Huriye Küpeli Kan'ın eşinin kim olduğu da merak edildi.

KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI'NA ATANAN RAMAZAN TAŞKIN KİMDİR?

1991 senesinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen isim ilkokul, ortaokul ve liste eğitimini memleketinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 2014 senesinde mezun olan isim 2015 yılında 2015 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2016-2019 aralığında Sosyal Güvenlik Kurumunda Denetmen Yardımcısı olarak görev alırken 2019 yılında Kaymakam Adayı olarak Aydın Valiliği görevine atandı.

Manisa Köprübaşı Kaymakamı olarak da görev alan isim 12 Ağustos 2022 tarih ve 2022/392 Sayılı kararıyla Kars Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.

KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI ATAMALARI 2024

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan Nazilli Kaymakamlığı'na atanırken, Bozdoğan Kaymakamlığı’na atama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Rize Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ise Isparta Eğirdir Kaymakamlığına atandı.

Şemdinli ile Derecik ilçelerin yeni kaymakamı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Kaymakamlığına; Burdur Tefenni Kaymakamı Ömer Faruk Ateş ise Derecik Kaymakamlığına atandı.

Süre zarfında, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Artvin Vali Yardımcılığına, Derecik Kaymakamı Abdülkadir Işık, Hakkari Vali Yardımcılığına atandı.