2 Temmuz Resmi Gazete atamaları: Mülki İdare Amirleri kararnamesi yayımlandı, Murat Kurum'un yeni görevi belli oldu

32590 sayılı Resmi Gazete atamaları, 2 Temmuz 2024 tarihinde yayımlandı. Kararlarda Mülki İdare Amirleri kararnamesi, Murat Kurum'un yeni görevi ve yeni Sağlık Bakanı olan isim dikkat çekti.

2 Temmuz 2024 Resmi Gazete yayımlanarak beklenen atamalara son nokta kondu.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değiştirildi.

Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

MURAT KURUM'UN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Bu gece yayımlanan Resmi Gazete'de 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olan milletvekili Murat Kurum'un da yeni görevi belli oldu.

Sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirildi.

FAHRETTİN KOCA'NIN İSTİFASI ÜZERİNE YENİ SAĞLIK BAKANI BELLİ OLDU

Bir süredir görevden affı konuşulan ve talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.