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Kırklareli'nde hava şartları sebebiyle 3 gün denize girmek yasak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kırklareli&#039;nde hava şartları sebebiyle 3 gün denize girmek yasak
Kırklareli, Vize, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarına girmemizle beraber serinlemek için denize gidecek vatandaşları üzen haber geldi. Kırklareli'nde olumsuz hava koşullarının olması sebebiyle vatandaşlar denize girmek yasak mı, nerelerde yasak araştırmaya başladı. Vize Kaymakamlığı, konu ile ilişkin açıklamada bulundu.

Vize Kaymakamlığı, denize girme yasağına dair bilgileri paylaşırken vatandaşlar hangi sahillerde denize girmek yasak araştırmaya başladı. Havaların sıcaklamasıyla beraber sahillere koşanlara kötü haber geldi. Son günlerde olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Vize'de yasak uygulanıyor.

KIRKLARELİ VİZE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI, KAÇ GÜN?

Olumsuz hava koşullarının olması sebebiyle Kırklareli Vize'de denize girme yasağı geldi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 28 Haziran Cuma gününden 30 Haziran Pazar gününe kadar 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır”

Kırklareli'nde hava şartları sebebiyle 3 gün denize girmek yasak - 1. Resim

SAKARYA'DA DENİZE GİRME YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Olumsuz hava koşullarının olması sebebiyle birçok ilde sahil yasağı geldi. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde meydana gelen hava koşulları dolayısıyla 3 gün denize girmek yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından “Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle (27-28-29.06.2024) Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” açıklamasında bulundu.

Kırklareli'nde hava şartları sebebiyle 3 gün denize girmek yasak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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