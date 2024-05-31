Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kişiselleştirilmiş İstanbulkartlı ve LGS sınavına girecek olanlara toplu taşıma ücretsiz olacak

Kişiselleştirilmiş İstanbulkartlı ve LGS sınavına girecek olanlara toplu taşıma ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kişiselleştirilmiş İstanbulkartlı ve LGS sınavına girecek olanlara toplu taşıma ücretsiz olacak
Lgs, İstanbulkart, Toplu Taşıma, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran günü gerçekleşecek olan LGS sınavına kısa süre kala öğrenciler ve öğretim görevlilerini sevindirecek haber geldi. Sınava giderken toplu taşıma kullanacak olanlar otobüs, metrobüs, metro ve tramvay ücretsiz mi araştırıyor. Ulaşım İstanbul tarafından yapılan açıklama ile toplu taşımanın 2 Haziran'da ücretsiz olacağı duyuruldu.

Liselere Geçiş Sistemi’ne girecek olan öğrenciler sınava giderken ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. Yapılan açıklamanın ardından hangi toplu taşıma araçları bedava olacak merak edilirken Marmaray ve vapurlar ücretsiz mi araması yapıldı.

Milyonlarca öğrenci pazar günü LGS sınavına girecek. Öğrenciler ve öğretim görevlileri, kişiselleştirilmiş İstanbulkartları ile araçlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ulaşım İstanbul'un X hesabından yaptığı duyuru şöyle oldu:

"2 Haziran Pazar günü yapılacak olan ”Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS)” girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri kişiselleştirilmiş 
İstanbulkart ile entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

Kişiselleştirilmiş İstanbulkartlı ve LGS sınavına girecek olanlara toplu taşıma ücretsiz olacak - 1. Resim

Adaylar sınav, öğretim görevlileri görev belgelerini göstererek sınavın başlangıcından 2 saat önce ve bitişinden 2 saat sonra ücretsiz olarak toplu taşıma kullanabilecek.

2 Haziran'da gerçekleşecek olan sınavın ilk oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olmak üzere toplamda 50 soru sorulurken, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplamda 40 soru sorulacak.

İlk oturum 75, ikinci oturum 80 dakika sürecek ve sonuçlar 28 Haziran'da erişime açılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Aziz Yıldırım'ın kozu olan Jose Mourinho ile anlaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği görevine Oğuzhan Uzuner atandı - HaberlerHazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği görevine Oğuzhan Uzuner atandıHazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliğine atanan Bayram Mavi, 1981 yılında doğdu - HaberlerHazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliğine atanan Bayram Mavi, 1981 yılında doğduAfrika kıtasında olan Ruanda'da son verilere göre nüfusun %93,4'ü Hristiyan inancına mensup - HaberlerAfrika kıtasında olan Ruanda'da son verilere göre nüfusun %93,4'ü Hristiyan inancına mensupBedri Güntay, Pelin Karahan ile 2014 yılında evlendi - HaberlerBedri Güntay, Pelin Karahan ile 2014 yılında evlendiYiğit Akü Malzemeleri halka arzının 2.9 Milyon katılım halinde 21 lot vermesi bekleniyor - HaberlerYiğit Akü Malzemeleri halka arzının 2.9 Milyon katılım halinde 21 lot vermesi bekleniyorSüper Lig'e çıkan Bodrum FK, 1931 yılında kuruldu - HaberlerSüper Lig'e çıkan Bodrum FK, 1931 yılında kuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...