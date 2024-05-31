Kişiselleştirilmiş İstanbulkartlı ve LGS sınavına girecek olanlara toplu taşıma ücretsiz olacak

2 Haziran günü gerçekleşecek olan LGS sınavına kısa süre kala öğrenciler ve öğretim görevlilerini sevindirecek haber geldi. Sınava giderken toplu taşıma kullanacak olanlar otobüs, metrobüs, metro ve tramvay ücretsiz mi araştırıyor. Ulaşım İstanbul tarafından yapılan açıklama ile toplu taşımanın 2 Haziran'da ücretsiz olacağı duyuruldu.

Liselere Geçiş Sistemi’ne girecek olan öğrenciler sınava giderken ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. Yapılan açıklamanın ardından hangi toplu taşıma araçları bedava olacak merak edilirken Marmaray ve vapurlar ücretsiz mi araması yapıldı.

Milyonlarca öğrenci pazar günü LGS sınavına girecek. Öğrenciler ve öğretim görevlileri, kişiselleştirilmiş İstanbulkartları ile araçlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ulaşım İstanbul'un X hesabından yaptığı duyuru şöyle oldu:

"2 Haziran Pazar günü yapılacak olan ”Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS)” girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri kişiselleştirilmiş

İstanbulkart ile entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

Adaylar sınav, öğretim görevlileri görev belgelerini göstererek sınavın başlangıcından 2 saat önce ve bitişinden 2 saat sonra ücretsiz olarak toplu taşıma kullanabilecek.

2 Haziran'da gerçekleşecek olan sınavın ilk oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olmak üzere toplamda 50 soru sorulurken, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplamda 40 soru sorulacak.

İlk oturum 75, ikinci oturum 80 dakika sürecek ve sonuçlar 28 Haziran'da erişime açılacak.