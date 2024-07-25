Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu 30 Eylül Pazartesi başlayacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 14:10 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 14:18 - Güncelleme:

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni sezon 30 Eylül'de başlayacak.