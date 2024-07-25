Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu 30 Eylül Pazartesi başlayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni sezon 30 Eylül'de başlayacak.
Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi 19. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.
Eylül ayında yeni sezon çekimlerine başlanması planlanan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN?
Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunun ilk bölümünün 30 Eylül tarihinde yayınlanması bekleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi eylül ayında sete çıkacak.
Çekimlerin başlamasının ardından en az iki bölüm stok yapılmasının ardından dizinin yeni bölümleri yayınlanmaya başlayacak.
Yapılan planlarda bir aksilik çıkmazsa dizinin izleyicileri yeni bölümü eylül ayının sonunda izleyebilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi