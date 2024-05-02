Konya'da uçak seslerinin sebebi belli oldu! Solotürk prova uçuşu yapıyor
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
2 Mayıs günü öğlen saatlerinde Konya'da meydana gelen uçak seslerinin ardından neden uçuyor, ne oldu son dakika araması yapıldı. Sonik patlama seslerinin gelmesi ve jetlerin alçak uçuş yapması vatandaşı endişelendirdi.
Bugün Konya'da F-16 jetlerinin yükselmesinin ardından arama motorlarında neden uçak sesi geliyor sorusu araştırılmaya başlandı. Solotürk'ün bugün yaptığı prova uçuşu sebebiyle geldiği ise belli oldu.
2 Mayıs günü öğlen saatlerinde F-16ların sesleri vatandaşı endişelendirirken nedeni belli oldu.
Solotürk'ün 3 Mayıs'ta gerçekleşecek olan gösterisinin provası sebebiyle sesler geliyor.
Bugün 12.45'te başlayan provalar 16.45'te tekrarlanacak.
Gösteri ise 3 Mayıs günü 18.30'da Mevlana Meydanı'nda gerçekleşecek.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi