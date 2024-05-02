Konya'da uçak seslerinin sebebi belli oldu! Solotürk prova uçuşu yapıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Mayıs 2024 13:33 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 13:38 - Güncelleme:

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2 Mayıs günü öğlen saatlerinde Konya'da meydana gelen uçak seslerinin ardından neden uçuyor, ne oldu son dakika araması yapıldı. Sonik patlama seslerinin gelmesi ve jetlerin alçak uçuş yapması vatandaşı endişelendirdi.