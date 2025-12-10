Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor. Peki bu yıl Şivlilik - Fener alayı ne zaman?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir. Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede Regaip Kandili sabahı çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" geleneği bu yıl ocak ayında gerçekleşecek. Şivlilik, 1 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 2 Ocak günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK GELENEĞİNDE NELER YAPILIR?

Çocukların eğlenmesine, kaynaşmasına ve kültürel değerleri anlamasına vesile olan Şivlilik geleneği; bir gece önce meşalelerin yakılmasıyla yapılan fener alayı şenlikleri ile başlar. Bu gelenek Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim’den (1566-1574) itibaren sürdürülmektedir. Bu gelenek Konya ve çevresinde halen sürdürülmektedir. Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak;

"Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek"

.. diye mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar. Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu, şeker, çikolata, kek, meyve suyu, çeşitli oyuncaklar gibi, kapıları çalınan vatandaşların gönlünden koptuğunca hediyeler verilerek, çocukları sevindirme ve bu vesileyle mübarek üç ayları sevdirme ve özendirme etkinliği olarak değerlendirilebilir.

