Süper Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Tümosan ile iKas Eyüpspor mücadelesi öncesinde, maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor.

Haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında Konyaspor - Eyüpspor maçı öne çıkıyor. Karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve başlayacağı saati arama motorlarında sorgulatılıyor. Süper Lig'de 17 haftada dört galibiyet alan Konyaspor, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda 17 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, iki puan üzerinde, 13. sırada giriyor.

TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tümosan Konyaspor, 19 Ocak 2026'da 17.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

KONYASPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-İkas Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak. Bu önemli maçı hakem Ömer Turtay yönetecek.

KONYASPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor muhtemel ilk 11'i: Ertaş, Andzouana, Yazgili, Demirbağ, Haubert, Jo, Bardhi, Taşçı, Bjorlo, Muleka, Nayir

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Felipe, Ulvan, Yalçın, Ortakaya, Meras, Stepanenko, Raux-Yao, Legowski, Radu, Pintor, Bozok

