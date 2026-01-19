UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasında Istvan Kovacs düdük çalacak.

Istvan Kovacs

Kovacs'ın yardımcılıklarını vatandaşları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Szabolcs Kovacs, mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink VAR, Rumen Catalin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası