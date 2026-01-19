Anadolu Ajansı
UEFA açıkladı: Galatasaray-Atletico Madrid maçına Rumen hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasında Istvan Kovacs düdük çalacak.
Kovacs'ın yardımcılıklarını vatandaşları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Szabolcs Kovacs, mücadelenin dördüncü hakemi olacak.
Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink VAR, Rumen Catalin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.
