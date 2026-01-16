Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler son 16 bileti için play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 play-off turunda rakibi belli oldu

SAMSUNSPOR RAKİBİ BELLİ OLDU

Lig etabını tamamlayarak kuraya 12. seribaşı olarak katılan temsilcimiz Samsunspor'un play-off turundaki rakibi de belli oldu. Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, bu turu geçmesi halinde adını son 16 takım arasına adını yazdıracak.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi'nde Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat'ta oynayacak.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası