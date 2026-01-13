Türkiye Kupası’nda görülen kırmızı kartların Süper Lig maçlarını etkileyip etkilemediği sıkça araştırılıyor. Kupada görülen kırmızı kart ligde geçerli mi sorusu gündemde yerini bulurken TFF Futbol Disiplin Talimatı detayları da futbolseverlerin radarında.

Kupada görülen kırmızı kart ligde geçerli mi? TFF Futbol Disiplin Talimatı detayları!

KUPADA GÖRÜLEN KIRMIZI KART LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Türkiye Kupası maçlarında görülen kırmızı kartların lig karşılaşmalarına yansıyıp yansımadığı, kartın görülme şekline göre değişiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı’na göre, sportmenlik dışı hareket, ciddi faul, hakaret veya saldırı gibi doğrudan ihraç gerektiren kırmızı kartlarda verilen ceza, ceza süresi tamamlanana kadar tüm resmi müsabakaları kapsıyor. Belirtilen durumlarda Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören futbolcu Süper Lig dahil olmak üzere hiçbir resmi maçta forma giyemiyor.

Bunların dışında kırmızı kartın ikinci sarı karttan kaynaklanması halinde ceza yalnızca aynı kategorideki müsabakalarda uygulanıyor ve lig maçlarına otomatik olarak yansımıyor.

LİGDEKİ KART CEZALARI KUPA MAÇLARINDA GEÇERLİ Mİ?

Süper Lig’de görülen kart cezaları için de benzer bir uygulama geçerli. İkinci sarı karttan oyundan atılan futbolcular, cezalarını yalnızca lig müsabakalarında çekerken ceza Türkiye Kupası maçlarını kapsamıyor. Fakat disiplin kurulları tarafından verilen ek cezalar ya da doğrudan kırmızı kartla sonuçlanan ağır ihlaller söz konusuysa, ceza infaz edilene kadar futbolcu kupa maçlarında da görev alamıyor.

Kart cezasının kupa maçlarını etkileyip etkilemediği, ihlalin türüne ve verilen cezanın kapsamına bağlı olarak değişiyor.

