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Kurban Bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban Bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Kurban Bayramı tarihi, bu yıl hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin hem de tatil planı yapacak olan vatandaşların gündemine oturdu. Haziran ayına denk gelecek olan Kurban Bayramı'nın tatilinin uzunluğu ve ne zaman başlayacağı, vatandaşların merak konusu haline geldi. Gözler ise hükümetten gelecek olan açıklamaya çevrildi. Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte tüm detaylar şöyle...

Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihte kutlanacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olanlar ve aileleriyle tatil planı yapacak olanlar için 2024 Kurban Bayramı takvimi oldukça önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 yılı dini günler takvimi Kurban Bayramı'nın tarihlerini belirledi. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü olacak - 1. Resim

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde 4 gün boyunca kutlanacak. Kurban Bayramı'nın arefesi ise 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

Bayramın ilk günü olan 16 Haziran Pazar, resmi tatil olacak ve ardından 17-18-19 Haziran tarihleri de bayram tatili olarak kutlanacak. Eğer hükümet, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerini de tatil ilan ederse, bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek. Bu durumda vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirirken aynı zamanda sevdikleriyle uzun bir tatil dönemi geçirebilecekler. Kurban Bayramı'nın bu yılki tarihi ve tatil süresi vatandaşlar için önemli bir planlama unsuru olarak dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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