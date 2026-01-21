Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Kuruluş Orhan dizisinin çekim yerleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Prodüksiyonu ve kurulan büyük platosuyla öne çıkan dizinin nerede, hangi şehirde çekildiği araştırılıyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in yer aldığı Kuruluş Orhan, tarihi atmosferi ve geniş çekim alanlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Başrolünde Orhan Bey’i canlandıran Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapımın çekildiği mekanlar merak konusu oldu.

KURULUŞ ORHAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Orhan dizisi, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekiliyor. Dizinin çekimlerinin büyük bölümü, Bozdağ Film tarafından kurulan ve daha önce birçok tarihi yapımda da kullanılan Bozdağ Film Platoları’nda gerçekleştiriliyor. Riva’da yer alan platoda, geniş arazi yapısı ve özel olarak inşa edilen dönem dekorları bulunuyor.

Kuruluş Orhan nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi

KURULUŞ ORHAN ÇEKİM YERLERİ

Bozdağ Film Platoları, İstanbul şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Plato, hem açık alan çekimleri hem de kapalı setler için geniş imkanlar sunmasıyla biliniyor. Doğal çevresi sayesinde dönem atmosferinin bozulmadan yansıtılması hedefleniyor. Plato alanına ulaşım da oldukça kolay. Özel araçla TEM Otoyolu üzerinden Riva çıkışı kullanılarak yaklaşık 15 dakikada plato bölgesine ulaşılabiliyor. Toplu taşıma kullanmak isteyenler ise Beykoz’dan Riva yönüne giden minibüs ve otobüs hatlarını tercih edebiliyor.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Orhan Bey - Mert Yazıcıoğlu

Nilüfer Hatun - Mahassine Merabet

Şahinşah Bey - Barış Falay

Malhun Hatun - Bennu Yıldırımlar

Osman Bey - Cihan Ünal

Flavius - Şükrü Özyıldız

Tekfur Saroz - Burak Sergen

Cerkutay - Çağrı Şensoy

Boran - Yiğit Uçan

Alaeddin Bey - Faruk Aran

Prenses Asporça - Alina Boz

Karesi Beyi Demirhan Han - Mustafa Üstündağ

