Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında? Gaddar Dağhan'ın annesi Fatma gerçek adı ne?
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Gaddar dizisinde Dağhan'ın annesi Fatma'yı Laçin Ceylan canlandırıyor. Laçin Ceylan'ın hayatı, biyografisi oynadığı diziler merak ediliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinde canlandırdığı Dağhan'ın annesi Fatma'yı Laçin Ceylan oynuyor. Laçin Ceylan'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler araştırılmakta. İşte, detaylar...
GADDAR DİZİSİ DAĞHAN'IN ANNESİ FATMA KİMDİR?
Gaddar dizisinde Dağhan'ın annesi Fatma'yı Laçin Ceylan canlandırıyor.
LAÇİN CEYLAN KİMDİR?
Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimini 1989 yılında Hacetttepe Üniversitesini tamamladı. Karanlık Koşanlar, Hatırla Sevgili ve Gönülçelen gibi dizilerde rol aldı. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Ceylan, tiyatroda yönetmenlik de yapmıştır.
LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1992 Kurşun Adres Sormaz
1998 Kaçıklık Diploması
2001 Karanlıkta Koşanlar
2004 Gece Yürüyüşü
2005 Gümüş
Hatırla Sevgili
2010 Gönülçelen
2011 Saklı Hayatlar
2012 Gözetleme Kulesi
2013 Benim Hala Umudum Var
2013 Galip Deviş
2015 Çilek Kokusu
2015 Delibal
2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
2018 İnsanlık Suçu
2019 Aşk Ağlatır
2022 Aşıklar Bayramı
2022 Camdaki Kız
2023 Yüz Yıllık Mucize
2024 Gaddar