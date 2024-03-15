Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında? Gaddar Dağhan'ın annesi Fatma gerçek adı ne?

Gaddar dizisinde Dağhan'ın annesi Fatma'yı Laçin Ceylan canlandırıyor. Laçin Ceylan'ın hayatı, biyografisi oynadığı diziler merak ediliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinde canlandırdığı Dağhan'ın annesi Fatma'yı Laçin Ceylan oynuyor. Laçin Ceylan'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler araştırılmakta. İşte, detaylar...

GADDAR DİZİSİ DAĞHAN'IN ANNESİ FATMA KİMDİR?

Gaddar dizisinde Dağhan'ın annesi Fatma'yı Laçin Ceylan canlandırıyor.

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimini 1989 yılında Hacetttepe Üniversitesini tamamladı. Karanlık Koşanlar, Hatırla Sevgili ve Gönülçelen gibi dizilerde rol aldı. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Ceylan, tiyatroda yönetmenlik de yapmıştır.

LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1992 Kurşun Adres Sormaz

1998 Kaçıklık Diploması

2001 Karanlıkta Koşanlar

2004 Gece Yürüyüşü

2005 Gümüş

Hatırla Sevgili

2010 Gönülçelen

2011 Saklı Hayatlar

2012 Gözetleme Kulesi

2013 Benim Hala Umudum Var

2013 Galip Deviş

2015 Çilek Kokusu

2015 Delibal

2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

2018 İnsanlık Suçu

2019 Aşk Ağlatır

2022 Aşıklar Bayramı

2022 Camdaki Kız

2023 Yüz Yıllık Mucize

2024 Gaddar