LILAK bugün 37,39 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 10:22 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanmasının ardından 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştiren hisseyi alacak olanlar katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir ve hangi bankalarda var sorularına cevap arıyor. Şirket bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.