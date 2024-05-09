LILAK bugün 37,39 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylanmasının ardından 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştiren hisseyi alacak olanlar katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir ve hangi bankalarda var sorularına cevap arıyor. Şirket bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. talep toplama işlemlerini bitirmesinin ardından borsada işlem görüyor. Satın almak isteyenler nereden alınacağını araştırırken lot miktarını da araştırmaya başladı.
SPK tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber 9 Mayıs günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
Bugün işlem görmeye başlayan şirketin sonuçları KAP'ta yer alan bilgilere göre şöyle:
"Halka arz sonucunda 37,39 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 90.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 30.000.000 TL olmak üzere toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır. Halka arzda toplam 3.573.719 yatırımcıdan halka arz edilen 120.000.000 TL nominal değerli payların 2,7 katına denk gelen 325.757.306 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi
gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 6,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,1 katı talep gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70’ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20’sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 12.000.000
TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10’nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."
3.494.553 bireysel katılımcının olduğu halka arzda 25 lot (934 TL) dağıtıldı. Hisse katılım endeksine uygun olarak aşağıda yer alan bankalar aracılığıyla satın alınacak.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
Kaynak: Türkiye Gazetesi