Liverpool ile Burnley, İngiltere Premier Lig'de kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Liverpool-Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Anfield Road’da oynanacak Liverpool–Burnley mücadelesi için nefesler tutuldu. Liverpool’da Mohamed Salah’ın AFCON nedeniyle forma giyemeyecek olması dikkat çekerken, Burnley ise deplasmana hazırlanıyor. mücadele öncesinde “Liverpool–Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları gündeme geldi. İşte karşılaşmaya dair canlı yayın bilgileri…

Liverpool-Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11ler



LİVERPOOL-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Burnley maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

LİVERPOOL-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Road'daki Liverpool-Burnley maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi ise hakem Andy Madley yönetecek.

LİVERPOOL-BURNLEY MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike

Burnley: Dubravka; Laurent, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Bruun Larsen, Anthony; Broja

