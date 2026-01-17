TFF 1'inci Lig 21'inci hafta mücadelesinde Bandırmaspor, konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın son bölümünü 10 kişi oynayan ev sahibi, ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Pendikspor'un 3 puan hasreti 3 maça çıktı.

Bandırmaspor ile Atko Grup Pendikspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Trendyol 1'inci Lig 21'inci hafta mücadelesinde gülen taraf ev sahibi oldu.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Kehinde, 53 ve 68'inci dakikalarda Tanque ile 57'nci dakikada Amaral kaydetti. Pendikspor'un tek golünü 65'inci dakikada Atınç Nukan, kendi kalesine attı.

Kehinde'nin 76'ncı dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Bandırmaspor, ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 30'a yükseltti. 3 puan hasreti 3 maça çıkan konuk ekip ise 38 puanda kaldı.

Bandırma'da 5 gol ve bir kırmızı karta sahne olan maç

BANDIRMASPOR: 4 - ATKO PENDİKSPOR: 1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerem Alıcı, Mulumba (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Kehinde, Ndongala (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Amaral (Dk. 79 Yusuf Can Esendemir), Tanque (Dk. 85 Abdulkadir Parmak)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan (Dk. 46 Thuram), Hüseyin Maldar, Denic (Dk. 75 Adnan Uğur), Hakan Yeşil (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Mesut Özdemir, Furkan Doğan (Dk. 36 Sequeira), Clarke-Harris (Dk. 66 Görkem Bitkin), Wilks

Goller: Dk. 40 Kehinde, Dk. 53 ve Dk. 68 Tanque, Dk. 57 Amaral, Dk. 65 Atınç Nukan (kendi kalesine) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kehinde (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 74 Hüseyin Maldar, Dk. 88 Soldo (Atko Grup Pendikspor)

