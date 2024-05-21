Londra-Singapur seferini yapan uçağın türbülansa girmesi sonucunda 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

21 Mayıs günü Singapur Havayolları'na ait bir uçağın türbülansa girmesinin ardından korku dolu anlar yaşandı. Gündeme gelen olayın ardından ölü, yaralı var mı sorusu araştırıldı. Londra'dan kalkış yapan uçakta son duruma dair bilgiler...

Bugün meydana gelen uçak olayının ardından vatandaşlar kaza mı yaptı merak ederken son dakika olayının detaylarını araştırdı. Uçağın nereden nereye gittiği araştırılırken yaralı olup olmadığı da gündeme geldi.

21 Mayıs günü Singapur Havayolları'na ait olan bir uçağın türbülansa girmesinin ardından yolcular endişe dolu dakikalar geçirdi. Türbülans sonucunda ise 1 yolcu öldü ve 30 kişi yaralandı.

Londra'dan kalkan uçağın son durumuna dair detaylar henüz öğrenilemezken 211 yolcu ve 18 mürettebat olduğu öğrenildi. Boeing 777-300ER uçağının Bangkok’a acil iniş yaptığı biliniyor.