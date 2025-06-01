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Marmara'nın çığlığına dikkat! Her yıl 7 milyon ton ekleniyor, 25 milyon insanı tehdit ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Marmara&#039;nın çığlığına dikkat! Her yıl 7 milyon ton ekleniyor, 25 milyon insanı tehdit ediyor
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Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinliğinde konuşan yetkililer, Marmara Denizi'ndeki kirlilik alarmına dikkat çekerek her yıl 7 milyon ton plastik atığın denizlere karıştığını ve hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Etkinlikte ilkokul öğrencileri geri dönüşüm projelerini sergilerken, müsilaj sonrası Marmara'da görülen yeni türlerin ekosistem için tehdit oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası kapsamında sahil dolgu alanında düzenlen etkinlikte konuşan Tecer, artan çevre kirliliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da hava kirliliğinin fazla olduğunu belirten Tecer, "Kentlerde ulaşımla, ısınmayla tükettiğimiz enerji atmosfere hava kirliliği olarak yansıyor. Biz de bunu solumak zorunda kalıyoruz. Su kaynaklarımız tehdit altında" dedi.

Marmara'nın çığlığına dikkat! Her yıl 7 milyon ton ekleniyor, 25 milyon insanı tehdit ediyor - 1. Resim

HER YIL 7 MİLYON TEHDİT

Tecer, atıkların insan hayatına olumsuz etkilerinin son yıllarda daha da arttığını dile getirdi.

Deniz ve okyanuslarda yaklaşık 150 milyon ton plastik atığın bulunduğunu aktaran Tecer, "Plastikler, günümüzde önemli bir sorun. Deniz canlılarını olumsuz etkiliyor. Denizlerdeki plastik atıklara her yıl 7 milyon ton yeni atık ekleniyor. Marmara Denizi etrafından 6 şehir var ve 25 milyon kişi yaşıyor. Kısa süre önce müsilaj sorunuyla karşı karşıya kaldık. Müsilaj denizin bir çığlığıydı. Marmara Denizi'nde olmayan türlerle karşılaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Marmara'nın çığlığına dikkat! Her yıl 7 milyon ton ekleniyor, 25 milyon insanı tehdit ediyor - 2. Resim

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu da etkinlikte konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri şarkılar söyleyerek gösteri sundu, öğrenciler ve bazı kurumlar atıklardan yaptıkları geri dönüşüm çalışmalarını sergiledi.

Programa Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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