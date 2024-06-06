Marmaray seferlerinde aksaklık yaşanmasının ardından açıklama bekleniyor (6 Haziran)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2024 19:37 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 19:41 - Güncelleme:

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Marmaray seferlerinde aksama yaşanmasının ardından vatandaşlar arıza mı var, neden çalışmıyor sorularına cevap aradı. 6 Haziran günü meydana gelen seferlerin aksamasıyla beraber ne zaman düzelecek merak edilirken henüz bir açıklama gelmedi.