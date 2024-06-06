Marmaray seferlerinde aksaklık yaşanmasının ardından açıklama bekleniyor (6 Haziran)
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Marmaray seferlerinde aksama yaşanmasının ardından vatandaşlar arıza mı var, neden çalışmıyor sorularına cevap aradı. 6 Haziran günü meydana gelen seferlerin aksamasıyla beraber ne zaman düzelecek merak edilirken henüz bir açıklama gelmedi.
6 Haziran günü Marmaray seferlerinde yavaşlık olmasıyla beraber vatandaşlar neden gelmiyor, sorun mu var sorularına cevap aradı. Bir süredir seferlerin yavaş ilerlemesinin ardından açıklama bekleniyor.
Bugün akşam saatlerinde seferlerde yaşanan yavaşlığın nedeni henüz bilinmezken vatandaşlar beklemeye devam ediyor. Şu an için herhangi bir açıklama gelmedi.
Açıklama gelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi