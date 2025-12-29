28 Aralık 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümle birlikte MasterChef 7. altın önlüğü alan yarışmacı netleşti. İşte, MasterChef'te 7. önlüğü kazanan isim...

MasterChef Türkiye, All Star Altın Kupa formatı ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Finale doğru adım adım ilerlerken yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyerek altın önlüğü giymek için büyük bir çaba sarfetti. Sergen, Hasan, Çağatay, Kerem, Ayaz ve Barbaros ilk altı altın önlüğün sahibi olmuştu. 28 Aralık yani dün akşam oynanan ikili etabın ardından 7. altın önlük de sahibini buldu.

28 Aralık Pazar günü MasterChef Altın Kupa'da ikili etapta bireysel oyunlar oynandı. İlk etapta yarışmacılardan Danilo şefin dondurma tabağını hazırlamaları istendi. Bu etap için 60 dakika süre tanındı.

İlk etapta en iyi 5 tabak Tolga, Beyza, Sezer, Erim ve Dilara’ya ait. Danilo Şef’e göre en başarılı dondurma Sezer’in oldu.

İlk etabı geçen yarışmacılar 2. etapta istiridye ve kumkuat ile bir tabak hazırladı. 5 yarışmacıya bu etapta 45 dakika süre verildi.

Mücadelenin sonunda MasterChef 7. önlüğü alan yarışmacı Dilara oldu.

MasterChef Türkiye All Star'da şimdiye kadar önlük kazanan isimler şunlardır:

1. Önlük: Sergen

2. Önlük: Çağatay

3. Önlük: Barbaros

4. Önlük: Ayaz

5. Önlük: Hasan

6. Önlük: Kerem

7. Önlük: Dilara

