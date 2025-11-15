14 Kasım 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde haftanın ikinci takım dokunulmazlığı sona erdi ve gecenin 3. ile 4. eleme adayları belli oldu. Kestane temalı zorlu menü yarışmacıları epey zorladı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden isimler bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

MasterChef Türkiye’de final haftaları yaklaşırken her oyun giderek daha kritik hale geliyor. 14 Kasım akşamı ekranlara gelen son bölümde yarışmacılar, kestane ile hazırlanan yedi farklı tabağın yer aldığı takım dokunulmazlığında mücadele etti. Sonrasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme potasına giden isimler netleşti.

14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununda şefler, yarışmacılardan kestane temasına uygun olarak amuse-bouche, soğuk başlangıç, sıcak başlangıç, çorba ve vejetaryen ana yemekten oluşan toplam yedi çeşit tabak hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık süre boyunca hem teknik hem de yenilik beklenen bu tur oldukça çekişmeli geçti.

Şeflerin yaptığı değerlendirmede daha başarılı tabaklar çıkaran mavi takım, oy birliğiyle dokunulmazlığın sahibi oldu. Kırmızı takım ise oyunu kaybedince bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgaha geçti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda bu kez brownie yaptı. Süre sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bireysel dokunulmazlığın kazananı Mert oldu. Mert, eleme potasına takım kaptanı Sümeyye’yi gönderdi.

Takım oylamasında ise en çok adı yazılan yarışmacı Murat Can oldu. Önceki gün belirlenen eleme adayları Ayten ve Barış ile birlikte bu haftanın dört eleme adayı şöyle sıralandı:

Ayten

Barış

Sümeyye

Murat Can

Bu dört yarışmacı eleme gecesinde yarışacak ve biri MasterChef Türkiye’ye veda edecek.

