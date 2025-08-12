MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli oldu

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi takım kaptanlığını kimin kazandığı belli oldu. Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te 20 yarışmacı kaptanlık oyununda tezgah başına geçti.

Şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan fırında sütlaç hazırlamalarını istedi. En iyi sütlacı hazırlayan isim MasterChef mavi takım kaptanı seçildi. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Merve, kırmızı takım kaptanı Sercan oldu.

Bu hafta Tunahan'ın elenmesinin ardından MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'te dün gece kaptanlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan 40 dakika içinde fırın sütlaç hazırlamalarını istedi.

20 yarışmacı en iyi sütlaç tatlısını çıkarmak için tüm marifetlerini ortaya koydu. Süre sonunda şeflerin değerlendirmeleri ile Merve, Eylül, İhsan, Gizem, Sümeyye ve Onur en iyi tabaklarını hazırlayan isimler arasındaydı. Ancak şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Merve oldu. Merve kırmızı takım kaptanlığı için Sercan'ı seçti.

Kırmızı ve mavi takımın kaptanlar güçlü olduklarını düşündükleri isimleri kendi takımına aldı. MasterChef Türkiye 2025'te bu haftanın takımları şöyle oldu;

MAVİ TAKIM:

Merve (Takım Kaptanı)

Çağatay

Onur

Ayten

Hilal

Ayla

Çağlar

İhsan

KIRMIZI TAKIM:

Sercan (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Furkan

Gizem

Özkan

Sezer

Eylül