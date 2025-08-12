Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli oldu

MasterChef Türkiye’de rekabet git gide artıyor. Haftanın ilk kaptanlık oyunu için mücadele edildi. Geceni sonunda en lezzetli tabağı hazırlayan yarışmacı, mavi takım kaptanı oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" İşte cevabı...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi takım kaptanlığını kimin kazandığı belli oldu. Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te 20 yarışmacı kaptanlık oyununda tezgah başına geçti. 

Şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan fırında sütlaç hazırlamalarını istedi. En iyi sütlacı hazırlayan isim MasterChef mavi takım kaptanı seçildi. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef'te yaşananlar... 

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Merve, kırmızı takım kaptanı Sercan oldu.

Bu hafta Tunahan'ın elenmesinin ardından MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'te dün gece kaptanlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan 40 dakika içinde fırın sütlaç hazırlamalarını istedi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli oldu - 2. Resim

20 yarışmacı en iyi sütlaç tatlısını çıkarmak için tüm marifetlerini ortaya koydu. Süre sonunda şeflerin değerlendirmeleri ile Merve, Eylül, İhsan, Gizem, Sümeyye ve Onur en iyi tabaklarını hazırlayan isimler arasındaydı. Ancak şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Merve oldu. Merve kırmızı takım kaptanlığı için Sercan'ı seçti.

Kırmızı ve mavi takımın kaptanlar güçlü olduklarını düşündükleri isimleri kendi takımına aldı. MasterChef Türkiye 2025'te bu haftanın takımları şöyle oldu;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli oldu - 3. Resim

MAVİ TAKIM:

Merve (Takım Kaptanı)

Çağatay

Onur

Ayten

Hilal

Ayla

Çağlar

İhsan

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli oldu - 4. Resim

KIRMIZI TAKIM:

Sercan (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Furkan

Gizem

Özkan

Sezer

Eylül

