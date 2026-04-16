2026 DİB-MBSTS sınavının 29 Mart Pazar günü gerçekleşmesinin ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM takviminde yer alan açıklama tarihi 16 Nisan 2026 olarak duyurulurken sonuçların erişime açılacağı saat ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar kontrol ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 2026 yılı uygulamasının ardından gözler sonuç sürecine çevrildi. Türkiye genelinde binlerce adayın katılım sağladığı sınav sonrası, ÖSYM’nin resmi takvimi ve önceki sınavlardaki uygulamalar sonuçların açıklanma sürecine dair ipuçları veriyor.

MBSTS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DİB-MBSTS sonuçlarının 16 Nisan 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınavın 29 Mart’ta gerçekleştirilmesinin ardından değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların bugün erişime açılması öngörülüyor.

MBSTS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte DİB-MBSTS ÖSYM sonuç ekranı

DİB-MBSTS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DİB-MBSTS sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI

ÖSYM sonuç ekranı, adayların sınav performanslarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabildiği resmi platform olarak öne çıkıyor. Bu ekranda adayların doğru ve yanlış cevap sayıları, toplam puanları ve başarı durumlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. ÖSYM sonuç ekranına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılıyor.

