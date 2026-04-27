MEBİ 7. Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavı başladı. Türkiye geneli deneme sınavı 3 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin sınav hazırlık sürecine destek amacıyla düzenlediği 7. Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavı’nı başlattı.

MEBİ platformu üzerinden gerçekleştirilen deneme sınavı, 27 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak. Sınavla birlikte öğrencilerin eksiklerini görmesi, performanslarını değerlendirmesi ve gerçek sınav öncesinde kendilerini test etmesi hedefleniyor.

MEBİ 7. Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavı başladı

Yetkililer, düzenli olarak yapılan deneme sınavlarının öğrencilerin sınav deneyimini artırdığını ve başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

