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Mehmed Fetihler Sultanı 11 Haziran’da sezon final yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmed Fetihler Sultanı 11 Haziran’da sezon final yapıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin izleyicileri ne zaman, neden final yapacak merak ediyorken sezon finali olup olmadığını araştırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk günden büyük ilgiyle takip edilen diziye dair bilgiler...

Ozan Bodur’un senaryosunu yazdığı, Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı dizide sezon finali tarihi belli oldu. TRT 1 ekranlarının sevilen projesini yakından takip edenler ise kaçıncı bölümde sezon finali yapacak merak ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 11 Haziran'da ekranlarda yer almaya ara verecek.

Dizide yer alan oyuncular ise şöyle:

Seçkin Özdemir, Tüba Ünsal, Sinan Albayrak, Selim Bayraktar, Esila Umut, Beyti Engin, Sena Çakır, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Turgay Tanülkü, Ertuğrul Postoğlu, Mim Kemal Öke, Emine Ün, Ayşegül Günay, Ali Sinan Demir, Kaan Yalçın, Cebrail Esen, Sidar Tublek, Recep Çavdar, Tolga Akkaya, , Ecem Eker, Ali Nuri Türkoğlu, Duygu Berberoğlu ve Ali Buhara Mete.

Mehmed Fetihler Sultanı 11 Haziran’da sezon final yapıyor - 1. Resim

Salı günleri 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi her hafta ilgiyle takip ediliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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