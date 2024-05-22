Mehmed Fetihler Sultanı 11 Haziran’da sezon final yapıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 17:22 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 17:31 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin izleyicileri ne zaman, neden final yapacak merak ediyorken sezon finali olup olmadığını araştırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk günden büyük ilgiyle takip edilen diziye dair bilgiler...