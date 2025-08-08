Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mehmet Kavak neden öldü, kimdir?

Mehmet Kavak neden öldü, kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Kavak neden öldü, kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmet Kavak yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Denizli’nin önde gelen iş insanlarından ve eski Denizlispor Asbaşkanı olarak tanınan ismin ölümünde intihar ihtimali öne çıkarken soruşturma sürüyor. Mehmet Kavak neden öldü, kimdir gündeme geldi. İşte, detaylar...

Denizli'nin önde gelen iş insanlarından Mehmet Kavak, evinde ölü bulundu. Bu beklenmedik haber sonrası polis soruşturması devam ediyor. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayda Mehmet Kavak neden öldü sorusu gündeme geldi.

MEHMET KAVAK NEDEN ÖLDÜ?

8 Ağustos 2025 sabahı, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta, 60 yaşındaki Mehmet Kavak, ailesinin kendisinden haber alamaması sonrası dairesinde kanlar içinde bulundu.

Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kavak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Kavak'ın yanında bulunan beylik tabancısıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Kavak neden öldü, kimdir? - 1. Resim

MEHMET KAVAK KİMDİR?

Mehmet Kavak, Denizli’de inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyordu. 

Kavak, bir dönem Denizlispor’da Asbaşkanlık yaparak spor camiasında da aktif bir rol üstlendi. 2016’da iş yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetimden istifa etmişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da trafikte kalan araçlar hararet yaptı! Sürücüler kaputu açık gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlıyor! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlıyor!Fenerbahçe Feyenoord maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları araştırılıyor - HaberlerFenerbahçe Feyenoord maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları araştırılıyorLGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor - HaberlerLGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyorAçıklandı! LGS 1. nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır? - HaberlerBeklenen LGS tercih sonuçları açıklandıAyşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu - HaberlerAyşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli olduHalit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? - HaberlerHalit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...