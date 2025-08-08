Mehmet Kavak neden öldü, kimdir?

Denizli'nin önde gelen iş insanlarından Mehmet Kavak, evinde ölü bulundu. Bu beklenmedik haber sonrası polis soruşturması devam ediyor. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayda Mehmet Kavak neden öldü sorusu gündeme geldi.

MEHMET KAVAK NEDEN ÖLDÜ?

8 Ağustos 2025 sabahı, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta, 60 yaşındaki Mehmet Kavak, ailesinin kendisinden haber alamaması sonrası dairesinde kanlar içinde bulundu.

Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kavak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Kavak'ın yanında bulunan beylik tabancısıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET KAVAK KİMDİR?

Mehmet Kavak, Denizli’de inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Kavak, bir dönem Denizlispor’da Asbaşkanlık yaparak spor camiasında da aktif bir rol üstlendi. 2016’da iş yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetimden istifa etmişti.