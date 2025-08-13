Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi etti
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Melih Kunukcu’nun sürpriz evlilik teklifiyle magazin gündeminde yer aldı. Evlilik teklifi videosu sosyal medyada gündem olurken 'Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor' merak edildi.
İrem Derici, Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde Melih Kunukcu’dan aldığı evlilik teklifi anları sosyal medyada hızla yayıldı. Melih Kunukcu’nun kim olduğu ve ne iş yaptığı en çok aranan konular arasında yer alıyor.
MELİH KUNUKÇU KİMDİR?
Kunukcu, dans kariyerine erken yaşta başladı ve kısa sürede profesyonel bir dansçı olarak adını duyurdu.
İstanbul’da doğup büyüyen Kunukcu, dans tutkusunu müzik prodüksiyonu ve DJ’likle birleştirerek kendine özgü bir tarz oluşturdu.
MELİH KUNUKÇU NE İŞ YAPIYOR?
Melih Kunukcu, profesyonel dansçı ve DJ olarak kariyerini sürdürüyor. Aynı zamanda müzik prodüktörlüğü de yaptığı bilinmekte.
Kunukcu, Nilüfer, Edis ve Feride Hilal Akın gibi ünlü sanatçıların kliplerinde ve sahne performanslarında yer aldı. Özellikle Simge’nin “Önümüz Yaz” klibindeki dansıyla dikkat çekti.
İREM DERİCİ EVLENDİ Mİ?
İrem Derici henüz evlenmedi ancak 12 Ağustos 2025’te Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde Melih Kunukcu’dan evlenme teklifi aldı. Derici, 2014-2016 yılları arasında Rıza Esendemir ile evli kalmıştı.