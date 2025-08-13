Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi etti

İrem Derici, Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde Melih Kunukcu’dan aldığı evlilik teklifi anları sosyal medyada hızla yayıldı. Melih Kunukcu’nun kim olduğu ve ne iş yaptığı en çok aranan konular arasında yer alıyor.

MELİH KUNUKÇU KİMDİR?

Melih Kunukcu, profesyonel dansçı ve DJ olarak tanınıyor. 26 yaşında olan Kunukçu “Melih Jön” sahne adıyla müzik ve dans dünyasında yer edinmiş durumda.