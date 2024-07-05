Merih Demiral'a 2 maç ceza çıktı diyen Alman gazetesi Bild, Axel Springer SE şirketine ait

EURO 2024'te gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral için geçtiğimiz günlerde "2 maç ceza aldı" haberi yayımlayan Bild Gazetesi gündemde yer alırken kime ait, hangi ülkenin merak edilmişti. Demiral'ın cezasının kesinleşmesiyle beraber Bild, Merih Demiral için ne dediği yeniden gündem oldu.

Avusturya maçındaki golünün ardından bozkurt işareti yapan Merih Demiral için ceza alacak mı, ne kadar alacak diye beklenirken Alman Gazetesi Bild, 2 maç ceza alacağını söylemişti. Haberin yalanlanmasının ardından bugün futbolcuya 2 maç ceza verilmesiyle Bild Gazetesi Merih Demiral manşeti merak edildi.

BİLD GAZETESİ KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

Tabloid formatında günlük olarak çıkarılan Bild Gazetesi 1952 yılında kurulurken Alman gazetesidir. Axel Springer SE şirketi tarafından yayımlanırken Bild-Zeitung Türkçe "resimli gazete" anlamına geliyor.

Slogan olarak kullandığı "unabhängig, überparteilich" ise bağımsız ve tarafsız anlamına geliyor.

ALMAN GAZETESİ BİLD, MERİH DEMİRAL İÇİN NE DEDİ?

EURO 2024 Avusturya - Türkiye maçında Merih Demiral, golün ardından bozkurt işareti yaparak sevincini yaşarken hareketi gündem oldu. Dış basında da yakından takip edilen olayla beraber ceza alması bekleniyordu.

Bild ise "Merih Demiral, UEFA'dan 2 maç men cezası aldı" haberini yayımlamıştı. Haberin ses getirmesinin ardından TFF şu sözlerle yalanlama yapmıştı:

"Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır."

BİLD GAZETESİ MESUT ÖZİL İÇİN NE DEDİ?

Demiral olayının ardından bir de Mesut Özil hakkında haber yayımlandı. Özil'in Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğraf hakkında "Açıkça görülüyor: Sol göğsünde, aşırı sağcı grup "Gri Kurtlar"ın sembolünü gösteren bir dövme var; üç hilal ve uluyan bir kurt" yazıldı.