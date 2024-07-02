Mert Günok, Uğurcan ve Arda Güler'in EURO 2024'te sarı kart sınırında bulunuyor

EURO 2024'te bugün Türkiye ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın'ın cezalı duruma düşmesi sebebiyle forma giymeyecek olmasının üzerine futbolseverler Arda Güler bu akşam oynayacak mı, muhtemel 11'de kimler var araştırıyor. Avusturya maçında milli takımda eksikler...

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Türkiye - Avusturya maçında cezalı olması nedeniyle oynamayacak

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Türkiye - Avusturya maçında cezalı olması nedeniyle oynamayacak

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken milli takımımızda 2 isim sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Yakından takip edilen EURO 2024'te Avusturya ile mücadele ederken Arda Güler var mı, yok mu merak edildi.

ARDA GÜLER BU AKŞAM AVUSTURYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Güler, Portekiz maçında oyuna sonradan katılırken Çekya mücadelesinde ilk 11 olarak başlamıştı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncunun bugün oynanacak olan Avusturya maçında forma giymesi bekleniyorken kadrolar henüz duyurulmadı. Karşılaşmaya kısa süre kala kadro belirlenecek.

MİLLİ TAKIM'DA KİMLER EKSİK?

Bugün oynanacak olan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın yer almazken sarı kart sınırında olan oyuncular şöyle:

Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür.

EURO 2024 KADROSU VE MAÇ TAKVİMİ

Bu akşam turnuvada 19.00 Romanya-Hollanda ve 22.00 Avusturya-Türkiye karşılaşmaları oynanacak.

Turnuvada maç kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı