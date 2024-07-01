Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Türkiye - Avusturya maçında cezalı olması nedeniyle oynamayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 12:02 - Güncelleme:

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EURO 2024'te heyecan sürerken futbolseverler A Milli Futbol Takımımızın Avusturya mücadelesinde kimlerin eksik olduğunu merak ediyor. En son sarı kart sınırında yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın oynayacak mı, neden yok araştırılırken muhtemel ilk 11'ler de gündemde yerini aldı.