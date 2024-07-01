Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Türkiye - Avusturya maçında cezalı olması nedeniyle oynamayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024'te heyecan sürerken futbolseverler A Milli Futbol Takımımızın Avusturya mücadelesinde kimlerin eksik olduğunu merak ediyor. En son sarı kart sınırında yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın oynayacak mı, neden yok araştırılırken muhtemel ilk 11'ler de gündemde yerini aldı.
Dünyanın her yerinde yakından takip edilen Avrupa Şampiyonası'nda nefesler tutuldu. F Grubu'ndan çıkan Milli Takımımız son 16 turuna kaldı. 2 Temmuz günü oynanacak olan Avusturya karşılaşmasına az bir süre kala Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden oynamıyor merak edildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU AVUSTURYA MAÇINDA NEDEN YOK?
Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, EURO 2024'te sarı kartı sınırında bulunuyordu. Son mücadelede alınan kart nedeniyle Avusturya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Avusturya'da Wimmer cezalı duruma düşmesi nedeniyle yer almayacak.
Takımımızda sarı kart sınırında bulunan oyuncular arasında Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür yer aldı.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLACAK?
Son 16 turunda Avusturya mücadelesi 2 Temmuz günü başlarken TRT 1 ekranlarından izlenecek. Avusturya'yı yenmemiz halinde muhtemel rakiplerimizin Romanya veya Hollanda olması beklenirken Türkiye - Avusturya maçının kazananı, çeyrek finalde Romanya - Hollanda eşleşmesinin tur atlayanı ile 6 Temmuz'da karşılaşacak.
SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ
Çeyrek final mücadelelerinde program şöyle:
1 Temmuz Pazartesi:
19.00 | Fransa-Belçika
22.00 | Portekiz-Slovenya
2 Temmuz Salı:
19.00 | Romanya-Hollanda
22.00 | Avusturya-Türkiye
EURO 2024 maç kadrosu:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı
Kaynak: Türkiye Gazetesi