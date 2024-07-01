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1 Temmuz EURO 2024 maç programında bugün Fransa-Belçika ve Portekiz-Slovenya karşılaşmaları yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Temmuz EURO 2024 maç programında bugün Fransa-Belçika ve Portekiz-Slovenya karşılaşmaları yer aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın her yerinde takip edilen EURO 2024'te heyecan sürerken futbolseverler bu akşam maç var mı, kimin araştırmaya başladı. A Milli Futbol Takımımız, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Turnuvasında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. 1 Temmuz maç programını haberimizde derledik.

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan EURO 2024'te kıyasıya mücadele son hızıyla devam ediyor. 2 Temmuz günü Türkiye, turnuvada mücadele edecekken bugünün maç takvimi de gündeme geldi. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar...

1 TEMMUZ EURO 2024 BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bu akşam turnuvada oynanacak olan mücadeleler arasında Fransa – Belçika ve Portekiz – Slovenya karşılaşmaları yer aldı.

A Milli Futbol Takımımız, 2 Temmuz günü Avusturya ile maç yaparken 22.00'da başlayacak. Zeki Çelik karşılaşmayla ilgili şu sözleri söyledi:

"Avusturya çok sert oynayan, baskı yapan bir takım, oradaki hazırlık maçında onların baskısına karşılık veremedik, ben daha çok intikam değil de bir maç olarak bakıyorum. Bu maçı kazanmak istiyoruz, 1-0 olsa da bizim olması gerek, onları eleyip önümüze bakmamız gerek. Her zaman maç maç gitmek gerek. İnşallah Avusturya'yı geçersek önce çeyrek final sonra yarı finali zorlayabiliriz diye düşünüyorum." 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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