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Mauro Icardi'ye rekor teklif! 2 yılda 50 milyon Euro kazanabilir

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Mauro Icardi&#039;ye rekor teklif! 2 yılda 50 milyon Euro kazanabilir
Galatasaray, Mauro Icardi, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Qadsiah, Icardi'ye transfer teklifi yaptı. Arjantinli oyuncuya gelen teklifin detayları belli oldu.

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Mauro Icardi hakkında transfer iddiaları sürüyor. Arjantinli yıldız için Galatasaray'a yeni bir teklif geleceği iddia edildi.

ICARDI'YE YAPILACAK TEKLİF

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Qadsiah, Icardi için çılgın bir teklifte bulundu. Yıldız futbolcuya sezon başına net 20 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus önerildiği, iki yıllık sözleşmede golcü oyuncunun toplam kazancının 50 milyon Euro'yu bulacağı ileri sürüldü.

Haber detayında, bu transfer girişimi için "Akıllara durgunluk veren bir teklif" yorumu yapılırken, 31 yaşındaki futbolcunun Suudilerden gelen teklif üzerine düşündüğü belirtildi.

Mauro Icardi'ye rekor teklif! 2 yılda 50 milyon Euro kazanabilir - 1. Resim

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Mauro Icardi'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde Al Qadsiah'ın idarecileri bu kez Galatasaray ile müzakerelere başlayacak. Icardi'nin sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol teknik direktörü Michel'in çalıştırdığı Suudi kulübü, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in kaptanı Nacho Fernandez'i transfer etmişti. Qadsiah'ın kadrosunda Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne de bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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