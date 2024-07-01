İspanya, Gürcistan'a gol yağdırdı! EURO 2024'te erken final eşleşmesi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 son 16 turu maçında İspanya, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. İspanyollar sahadan 4-1 galip ayrıldı ve Almanya'nın rakibi oldu.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan İspanya - Gürcistan mücadelesiyle devam etti. İspanya mücadeleyi 4-1 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. Maçta Gürcistan 18. dakikada Le Normand'ın kendi kalesine atmasıyla öne geçti. İspanya 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Olmo'nun golleriyle maçı farklı kazandı.
EURO 2024'TE ERKEN FİNAL
Bununla birlikte İspanya'nın çeyrek finaldeki rakibi turnuvanın ev sahibi Almanya oldu. İki takımın arasındaki maç 5 Temmuz günü oynanacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi