İspanya, Gürcistan'a gol yağdırdı! EURO 2024'te erken final eşleşmesi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2024 00:03 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 00:06 - Güncelleme:

Avrupa Futbol Şampiyonası, İspanya, Gürcistan, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 son 16 turu maçında İspanya, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. İspanyollar sahadan 4-1 galip ayrıldı ve Almanya'nın rakibi oldu.