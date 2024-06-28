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Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu, Mert Günok ve Samet Akaydın Türkiye'nin Avusturya maçı hazırlıklarında yer almadı

Hakan Çalhanoğlu, Mert Günok ve Samet Akaydın Türkiye'nin Avusturya maçı hazırlıklarında yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu, Mert Günok ve Samet Akaydın Türkiye&#039;nin Avusturya maçı hazırlıklarında yer almadı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya maçının hazırlıklarına başladı. Hakan Çalhanoğlu, Mert Günok ve Samet Akaydın antrenmanda yer almadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

Hakan Çalhanoğlu, Mert Günok ve Samet Akaydın Türkiye'nin Avusturya maçı hazırlıklarında yer almadı - 1. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU, MERT GÜNOK VE SAMET AKAYDIN

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydın ise adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadı. Hakan ve Samet, idmanı saha kenarından takip etti.

Hakan Çalhanoğlu, Mert Günok ve Samet Akaydın Türkiye'nin Avusturya maçı hazırlıklarında yer almadı - 2. Resim

AVUSTURYA MAÇININ TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Hakan Çalhanoğlu, Mert Günok ve Samet Akaydın Türkiye'nin Avusturya maçı hazırlıklarında yer almadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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