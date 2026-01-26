Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Muğla için 27-31 Ocak tarihlerini baz alan hava durumu raporunu paylaştı. MGM verilerine göre kent genelinde sağanak yağış etkili oluyor.

Bugün itibarıyla Muğla genelinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili olurken, vatandaşların sel ya da ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi. Muğla'da bugün sıcaklığın en yüksek 8°C, en düşük ise 5°C olacağI tahmin ediliyor. Nem oranının %96 seviyelerinde seyrettiği bölgede gün boyunca kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

MUĞLA'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, yarın Muğla'da yağmur yağacaktır.

Meteoroloji açıkladı: Muğlada 27-31 Ocak hava durumu raporu belli oldu

Kentte 03.00-06.00 saatlerinde başlayan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış 15.00-18.00'a kadar etkili olacak. 18.00-21.00 ile 21.00-24.00 saatlerinde Muğla'da yağmurlu bir hava hâkim olacak.

MUĞLA'DA 27-31 OCAK HAVA DURUMU RAPORU BELLİ OLDU

