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MGK, olağanüstü hâller dışında 2 ayda bir toplanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MGK, olağanüstü hâller dışında 2 ayda bir toplanıyor
Mgk, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Güvenlik Kurulu, 2 ay aradan sonra bugün toplanıyorken kaç ayda bir toplanır sorusu da merak edildi. Gündemde İsrail - Filistin olaylarının yer alması beklenirken çeşitli konular ele alınacak. Açılım nedir ve üyeleri kimdir araştırılırken gözler MGK toplantısına çevrildi.

28 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan MGK toplantısına kısa süre kala açılımı araştırılmaya başlandı. Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için süren operasyonlar görüşürken üyeler de vatandaşın gündeminde yer aldı.

Millî Güvenlik Kurulu, olağanüstü hâller dışında 2 ayda bir toplanıyor. Anayasaya göre Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı; Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Savunma bakanları; Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından oluşur.

MGK, olağanüstü hâller dışında 2 ayda bir toplanıyor - 1. Resim

Üye olmamasına rağmen Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da görüşmelere katılır.

Toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenirken cumhurbaşkanı yardımcısı ile genelkurmay başkanının görüşleri de göz önünde bulundurulur.

MGK ÜYELERİ

Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının katılımı ile oluşur.

Bugün (28 Mayıs) gerçekleşecek olan toplantıda PKK/YPG'nin, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği alanlarda  dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler ele alınırken, Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelenin son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

MGK, olağanüstü hâller dışında 2 ayda bir toplanıyor - 2. Resim

Bir diğer ana konu ise İsrail'in işgal altında tuttuğu Gazze başta olmak üzere Filistin'de gerçekleşen soykırım hareketi gündemde olacak.

Toplantıda, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması için yapılabilecekler konuşulurken Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci de konuşulacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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