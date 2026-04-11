Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı, kapsamında uygulanacak akademik takvim belli oldu. Takvime göre Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders dönemi önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak. Peki, Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı, kapsamında uygulanacak akademik takvim belli oldu.Millî Eğitim Akademisi tarafından belirlenen takvime göre Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders dönemi 13 Nisan'da başlayacak, 26 Haziran'da sona erecek.



Eğitim ve uygulama merkezlerinde 6 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem, 11 Eylül'de tamamlanacak.

Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Akademik Takvimi yayımlandı! Eğitimler ne zaman başlayacak?

ARA TATİL EYLÜL'DE EĞİTİMİN SON GÜNÜ ŞUBAT 2027'DE

Hazırlık eğitimine devam eden öğretmen adayları, 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yapacak.



Akademide uygulama eğitimlerinin verileceği üçüncü dönem, 28 Eylül'de başlayacak ve 4 Aralık'ta sona erecek. Hazırlık eğitiminin dördüncü döneminde ise dersler 7 Aralık'ta başlayacak. Öğretmen adaylarının eğitimleri 22 Şubat 2027'de tamamlanacak.



Öğretmen adayları, uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde ayrı ayrı ara sınav, dönem sonu sınavı ile ek sınava tabi tutulacak.

