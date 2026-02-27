Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Millî Eğitim Akademisi Başkanlığınca, 903 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 2-6 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 903 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.



Bu kapsamda 903 sözleşmeli personel; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarından alınacak.

Başvurular, 2 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 6 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Adaylar, başvurularını kariyer kapısı internet adresinden yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde kariyerkapisi.gov.tr/isealim, www.meb.gov.tr ve/veya personel.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

Yerleştirme sonucunda herhangi bir nedenle boş kalan pozisyonlara, belirlenen yedek adaylardan puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. Yedek aday yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden (https://personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir.

