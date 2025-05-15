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Motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Motorin fiyatı, dizel araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petroldeki yükseliş sonrasında dün benzine gelen zam sonrasında tabelalar yeniden değişti ve motorine zam geldi. İşte 15 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki artış sonrasında güncellendi. Geçen hafta yapılan indirimler yerini zamma bıraktı. Dün benzine 1,5 TL zam gelmiş ve pompaya yansımıştı. Bu gece yarısı ile motorine gelen zam sonrasında akaryakıt fiyat tablosu değişti. 

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ? 

Motorin fiyatına 15 Mayıs 00.01 İtibarıyla 1,3 TL zam geldi. İstanbul'da 44,20 liradan satılan motorin fiyatı 46,07 TL oldu. 

Motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 15 MAYIS 2025 

İSTANBUL AVRUPA YAKASI 

Benzin litre fiyatı: 46,79 TL

Motorin litre fiyatı: 46,07 TL

LPG litre fiyatı: 26,19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 

Benzin litre fiyatı: 46,65 TL

Motorin litre fiyatı: 45,96 TL

LPG litre fiyatı: 25,59 TL

Motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

ANKARA 

Benzin litre fiyatı: 47,43 TL

Motorin litre fiyatı: 46,90 TL

LPG litre fiyatı: 26,09 TL

İZMİR 

Benzin litre fiyatı: 47,77 TL

Motorin litre fiyatı: 47,24 TL

LPG litre fiyatı: 26,04 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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