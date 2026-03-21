Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte gözler resmi duyuruya çevrildi. 2026 MSÜ sonuç tarihi belli oldu.

Mart ayının başında gerçekleştirilen 2026 MSÜ sınavının ardından adaylar sonuç sürecini yakından takip ediyor. Sınavın üzerinden haftalar geçmesiyle birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilmek için ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Takvim bilgilerine göre sonuçlar 26 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi

2026 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAV SONUÇLARI TARİHİ

2026 yılı MSÜ sınav süreci, başvuruların ocak ayında alınmasıyla başladı ve mart ayının ilk gününde yapılan sınavla devam etti. Sınavdan sonra yaklaşık üç haftalık değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar açıklanacak.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. Başka platformlar üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi önerilir.

