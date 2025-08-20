Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kimdir?

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in kim olduğu merak ediliyor. Resmi olarak siyasette veya bürokraside görev almayan Gökhan Böcek'in kariyeri ve özel hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor.

MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK KİMDİR?

Tahmini 30'lu yaşlarda olan Mustafa Gökhan Böcek, Antalya'da doğdu. Siyaset veya bürokraside resmi bir görevde bulunmayan Gökhan Böcek, özellikle aile bağlarıyla tanınıyor.

GÖKHAN BÖCEK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Gökhan Böcek ilk evliliğini 2022 yılında yaptı. İkinci evliliğini 2024 yılında Zühal Böcek ile gerçekleştiren Gökhan Böcek’in Muhittin Aslan Böcek adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA