Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kimdir?

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kimdir?

Muhittin Böcek&#039;in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kimdir?
CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kim olduğu merak konusu oldu. Gökhan Böcek ailesiyle birlikte gündemden düşmezken, 'evli mi, çocuğu var mı?' sorusu araştırılıyor.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in kim olduğu merak ediliyor. Resmi olarak siyasette veya bürokraside görev almayan Gökhan Böcek'in kariyeri ve özel hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor.

MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK KİMDİR?

Tahmini 30'lu yaşlarda olan Mustafa Gökhan Böcek, Antalya'da doğdu. Siyaset veya bürokraside resmi bir görevde bulunmayan Gökhan Böcek, özellikle aile bağlarıyla tanınıyor.

GÖKHAN BÖCEK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Gökhan Böcek ilk evliliğini 2022 yılında yaptı. İkinci evliliğini 2024 yılında Zühal Böcek ile gerçekleştiren Gökhan Böcek’in Muhittin Aslan Böcek adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek'in emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Gökhan Böcek, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

