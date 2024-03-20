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Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı? İşte Murat Kurum’un mal varlığı listesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı? İşte Murat Kurum’un mal varlığı listesi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Murat Kurum mal varlığını açıkladı! | Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı. Murat Kurum’un mal varlığında eşi Şengül Kurum’un mal varlığı da yer aldı. Listede Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da bir konut, Şengül Kurum’un İstanbul Kağıthane’de ve Ankara’nın Çankaya ilçesinde birer konutu olduğu bilgisi yer aldı. İşte Murat Kurum mal varlığı bilgisi!

Murat Kurum mal varlığı! Murat Kurum, kendisinin ve eşinin üzerine olan taşınmaz ve taşınır bilgilerini paylaştı. İşte Murat Kurum’un mal varlığı listesi!

MURAT KURUM’UN MAL VARLIĞI

Murat Kurum'un Ankara Çankaya'da kendi adına bir evi, Şengül Kurum'un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ'da bir evi, yine İstanbul Kağıthane'de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor.

Murat Kurum’un mal varlığı listesi! Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı, mal varlığını nereden açıkladı? - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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