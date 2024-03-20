Murat Kurum mal varlığını açıkladı mı? İşte Murat Kurum’un mal varlığı listesi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 16:24 - Güncelleme: 20 Mart 2024 16:51 - Güncelleme:

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Murat Kurum mal varlığını açıkladı! | Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı. Murat Kurum’un mal varlığında eşi Şengül Kurum’un mal varlığı da yer aldı. Listede Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da bir konut, Şengül Kurum’un İstanbul Kağıthane’de ve Ankara’nın Çankaya ilçesinde birer konutu olduğu bilgisi yer aldı. İşte Murat Kurum mal varlığı bilgisi!