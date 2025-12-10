Son olarak Kudüs Fatihii: Selahaddin Eyyubi dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Nadir Ersoy kimdir gündem oldu. Tiyatro kökenli oyuncu kariyerinin farklı dönemlerinde pek çok film ve dizide yer aldı.

Son dönemlerde gündeme gelen isimlerden olan Nadir Ersoy, hem televizyon dizileri hem de TV filmleriyle dikkat çeken bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ersoy’un rol aldığı yapımlar ve oyunculuk kariyeri merak konusu oldu.

NADİR ERSOY KİMDİR?

Nadir Ersoy, Türk dizi ve film dünyasında yerli yapımlarda rol alan bir oyuncudur. Tiyatro oyunlarındaki rolleriyle kariyerine başlayan Ersoy, farklı türlerdeki dizilerde ve TV filmlerinde yer alarak tanınırlığını artırdı. Özellikle dram, tarihi ve biyografi türündeki projelerde yer almasıyla biliniyor.

Nadir Ersoy kimdir, hangi dizilerde oynadı?

NADİR ERSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Nadir Ersoy, son olarak Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi adlı tarihi dizide Agah Efendi karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2025 yapımı olan bu dizide yer alması, oyuncuyu yeniden gündeme taşıdı. Aynı zamanda Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu adlı mini dizide de rol aldı.

Oynadığı diziler:

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi - 2025

Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu - 2024

Kuruluş Osman - 2024

Hicran - 2022

Kadere Karşı - 2022

Kardeşlik Adası - TV filmi - 2014

Öfke - TV filmi - 2013

Baba Dostu - TV filmi - 2012

Rüya Peşinde: Takkeci Baba - TV filmi - 2011

Haberle İlgili Daha Fazlası