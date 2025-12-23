ÖGG başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen binlerce aday tarafından araştırılıyor.

Özel Güvenlik Görevlisi adaylarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor. 14 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 118. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 94 Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında gözler EGM'ye çevrildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı resmi takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

Yazılı sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlar ise 5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yapılan başvuruların ardından itirazların sonuçları 8 Ocak 2026 tarihinde paylaşılacak.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını işlemlerini Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi olan onlineislemler.egm.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.

Sisteme giriş yapılırken T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanılması zorunludur. Sonuç ekranında, yazılı sınav puanları yer alıyor.

