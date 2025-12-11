Trabzon’da evde temizlik yaparken fenalaşan 34 yaşındaki Ümran Katırcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu birlikte kullanarak temizlik yaptığı öne sürülen Katırcı’nın, ortaya çıkan kimyasal tepkimeyi soluması nedeniyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Trabzon'un Ortahisar mahallesinde meydana gelen olayda, üç çocuk annesi Ümran Katırcı’nın temizlik sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ardından evlerde sıkça yapılan kimyasal karışımların yol açtığı tehlike yeniden gündeme geldi. Uzmanların yıllardır uyardığı tuz ruhu ve çamaşır suyu tepkimesinin ölümcül olabileceğini gösteren bu olay, geçmişte yapılan "Türkiye'ye özgü zehirlenme" çalışmalarıyla örtüşüyor.

TUZ RUHU VE ÇAMAŞIR SUYU KARIŞIMI ZEHİRLENMEYE NEDEN OLUYOR

Çamaşır suyu ile tuz ruhunun aynı anda kullanılması, iki kimyasalın tepkimeye girerek klor gazı açığa çıkmasına neden oluyor. Klor gazı, solunduğu anda solunum yollarında ani tahrişe yol açarken nefes darlığı, hırıltılı solunum, gözlerde yanma ve göğüste baskı hissi gibi belirtiler kısa sürede ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre bu gaz birkaç saniyede etkisini gösterirken özellikle kapalı alanlarda yoğunlaşmakta.

Bu tür zehirlenmelerde sağlıklı bireylerde kısa süreli tedavi yeterli olabilse de astım, KOAH ve benzeri solunum rahatsızlığı bulunan kişilerde tablo çok daha ağır seyredebilir. Klor gazına maruz kalan hastalarda solunum kaslarının zorlanması, bronşlarda daralma ve ağır vakalarda solunum yetmezliği gözlemleniyor.

Öldüren karışım: Tuz ruhu çamaşır suyu karışımı tepkimeye neden oluyor

'TÜRKİYE'YE ÖZGÜ ZEHİRLENME' LİTERATÜRE GİRDİ

2017 yılında Dokuz Eylül, Atatürk, Dicle ve Erciyes üniversitelerinin yürüttüğü çalışmalar, bu zehirlenme biçiminin dünya literatüründe Türkiye’ye özgü bir vaka olarak yer aldığını ortaya koydu. Araştırmalarda, temizlik sırasında çamaşır suyu ve tuz ruhunun “daha güçlü temizlik etkisi” sağladığı düşüncesiyle birlikte kullanıldığı, bu nedenle yalnızca Türkiye’de benzer vakaların sık görüldüğü tespit edildi.

Bilimsel yayınlarda, bu iki maddenin birleşmesiyle ortaya çıkan klor gazının ciddi bir solunumsal tabloya yol açtığı, hastaların acil servislere benzer şikayetlerle başvurduğu belirtildi. Uzmanlar, tehlikenin toplum genelinde bilinmesine rağmen uygulamanın devam ettiğini, bunun da zehirlenme riskini arttırdığını vurguluyor.

Öldüren karışım: Tuz ruhu çamaşır suyu karışımı tepkimeye neden oluyor

TUZ RUHU VE ÇAMAŞIR SUYU ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELER?

Klor gazına maruz kalındığında en sık görülen belirtiler boğaz yanması, nefes darlığı, öksürük, gözlerde yanma ve göğüste baskı hissi olarak sıralanıyor. Bu belirtiler, gazın solunum yollarındaki mukoza dokusunu doğrudan tahriş etmesinden kaynaklanıyor. Genellikle ani şekilde başlayan zehirlenme kişinin kısa sürede nefes almakta zorlanmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre maruziyet süresi arttıkça tablo ağırlaşıyor. Hassas bünyelerde ya da solunum hastalığı bulunan kişilerde durum hızla ciddileşebiliyor. Bu nedenle şikayetler başladıktan sonra ortamın havalandırılması, kişinin temiz havaya çıkarılması ve en kısa sürede tıbbi müdahale alınması öneriliyor.

Öldüren karışım: Tuz ruhu çamaşır suyu karışımı tepkimeye neden oluyor

ÜMRAN KATIRCI KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nde görev yapan Hakan Katırcı’nın eşi Ümran Katırcı, Ortahisar’daki evlerinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Eşini arayarak durumunu bildirdiği öğrenilen Katırcı, eve gelen eşi tarafından baygın halde bulundu. İlk müdahale sonrası ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Katırcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öldüren karışım: Tuz ruhu çamaşır suyu karışımı tepkimeye neden oluyor

Olayla ilgili yapılan değerlendirmelerde, genç kadının temizlik sırasında çamaşır suyu ve tuz ruhunu birlikte kullandığı, oluşan kimyasal gazdan etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor. Ümran Katırcı’nın cenazesi Geçit Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası